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Президент Владимир Зеленский заявил, что европейские партнеры заверили в отсутствии угроз для безвизового режима для граждан Украины.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в рамках 22-го саммита Украина-ЕС, сообщает Укринформ.

«Партнеры по ЕС заверили, что безвизовому режиму ничего не угрожает, а Украина четко выполняет все необходимые критерии», - заявил Зеленский.

По его словам, как только позволит эпидемическая ситуация, украинцы смогут вновь планировать путешествия в Европу.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что функционированию безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом ничего не угрожает.

 
ForUm

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