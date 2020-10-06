В Брюсселе начался 22-й саммит Украина-Европейский Союз. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Начался саммит Украина-ЕС. Совместное заявление уже согласовано и оно очень сильное. Президент четко подтвердил необратимость нашего курса на членство в ЕС. Сегодня будет хороший день для европейской интеграции Украины», – написал он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Брюссель для участия в 22-м саммите Украина - Европейский Союз