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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Брюссель для участия в 22-м саммите Украина - Европейский Союз, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Это будет первый двусторонний саммит Европейского Союза со страной-партнером, который пройдет в Брюсселе в традиционном «живом» формате с начала пандемии COVID-19.

Делегацию Украины на саммите возглавляет Зеленский, делегацию ЕС – президент Европейского совета Шарль Мишель.

Лидеры обсудят приоритетные вопросы отношений Украины и Евросоюза, в частности дальнейшие шаги по имплементации Соглашения об ассоциации, углублению секторальной интеграции между Украиной и ЕС, сотрудничество в контексте преодоления последствий пандемии COVID-19 и дальнейшую поддержку со стороны ЕС процесса реформ в Украине. Особое внимание будет уделено ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса, а также обсуждению путей усиления координации усилий Украины и ЕС с целью деоккупации Крыму и защиты прав крымчан.

На полях саммита состоится подписание ряда финансовых соглашений между Украиной и ЕС в рамках Европейского инструмента соседства.
ForUm

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