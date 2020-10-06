В Киеве за минувшие сутки обнаружили 355 больных коронавирусом. 6 человек умерли, сообщил мэр Виталий Кличко.

«За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 355 больных. 6 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 436 жителей Киева. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 25 091», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 36 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 282 человека. Всего коронавирус преодолели 8545 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 50, в Соломенском – 47, 44 случая в Днепровском районе», - отметил мэр.

Напомним, по состоянию на 6 октября в Украине подтверждено 234 584 случая COVID-19, за последние сутки – 4348.