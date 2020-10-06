Президент Владимир Зеленский считает, что сейчас проведение выборов на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей невозможно.

Об этом он заявил в интервью изданию Politico Europe, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

«Нет. Я могу дать более развернутый ответ. Я говорил и президенту Макрону, и канцлеру Германии Меркель, и президенту Путину, что у нас не будет там наблюдателей, если не будет границы (под нашим контролем) и мы не сможем контролировать ход выборов. Никто из западных наблюдателей не сможет туда приехать. Поэтому выборы открытыми там не будут никогда», - сказал Зеленский на вопрос, могут ли состояться местные выборы на неподконтрольных территориях Донбасса.

По его словам, с точки зрения ситуации безопасности на неподконтрольном Донбассе не будет свободного доступа для всех партий, не будет работать правоохранительная система.

«Мы не знаем, что будет происходить, если не будет (контролируемой Украиной, - ред.) границы между Украиной и Россией. Границу Украины должна контролировать именно украинская власть. Я это говорю открыто. Я считаю, что по-другому не может быть. Общественный взрыв у нас в Украине, тот или иной пункт - это просто физически невозможно», - сказал Зеленский.

Напомним, 11 сентября представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Андрей Костин заявил, что в Берлине на переговорах политсоветники стран нормандской четверки стороны согласовали, что украинский парламент рассмотрит изменения в постановление о выборах на оккупированном Донбассе.

Костин подтвердил слова заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака, который по итогам встречи ТКГ заявил, что Верховная Рада рассмотрит постановление, «которое корректирует постановление, принятое 15 июля».

В свою очередь Руководитель Офиса президента Андрей Ермак уверяет, что Украина во время встречи советников в нормандском формате не обещала вносить изменения в постановление о местных выборах для проведения их на неподконтрольных правительству территориях.