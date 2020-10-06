Президент Владимир Зеленский воспринимает государственную дачу на территории резиденции «Конча-Заспа» как отель, но жить хочет дома.

Об этом он заявил в интервью европейскому изданию Politico Europe, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«У меня был частный дом под Киевом, но там было невозможно работать из-за ковид. Дом был продан. Тогда я временно переехал в резиденцию. Сегодня это для меня просто отель, иначе я это не использовал бы. Хотя, по нашему законодательству, имею полное право, но я хочу жить дома», - заявил Зеленский.

По его словам, они с супругой ищут новое место.

«Или построим дом, или возьмем в аренду. Для нас важно иметь, как говорят в Украине, свое личное семейное гнездышко», - сказал он.

Позже президент добавил, что продал свой дом.

Как сообщал ForUm, в июле стало известно, что Зеленский пользуется государственной дачей на территории резиденции Конча-Заспа Государственного управления делами, а именно - домом №29.