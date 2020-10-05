У пресс-секретаря президента США Дональда Трампа Кейли Мак-Энани подтвердили коронавирус.

«После постоянного получения отрицательных тестов, в том числе каждый день, начиная с четверга, в понедельник утром я получила положительный результат на COVID-19, не имея проявлений никаких симптомов», - написала она в Twitter.

Мак-Энани подчеркнула, что не имела контактов с представителями СМИ. А в четверг, когда состоялась пресс-конференция с ее участием, еще не знала о диагнозе советницы Трампа Хоуп Хикс, у которой первой из близкого окружения президента обнаружили коронавирус.

«После моего последнего теста, который дал положительный результат, я начну процесс карантина и продолжу работать удаленно», - отметила пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, в четверг медики подтвердили заражение коронавирусом у личной помощницы президента Трампа Хоуп Хикс. После этого были сделаны дополнительные тесты главе Белого дома и первой леди, которые тоже оказались положительными.