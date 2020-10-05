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Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний принял участие в освящении Воскресенского кафедрального собора в Вологде.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на mitropolia.kiev.ua, митрополит Антоний возглавил чин освящения собора и Божественную литургию в новоосвященном храме.

 Его Высокопреосвященству сослужили митрополит Вологодский и Кирилловский Савва, митрополит Саратовский и Вольский Игнатий, епископ Бежецкий и Весьегонский Филарет, епископ Череповецкий и Белозерский Игнатий, а также многочисленное духовенство.

При совершении Литургии в соборе возносилась молитва о мире в Украине.

По окончании богослужения митрополит Савва обратился к владыке Антонию со словом приветствия и преподнес в дар архиерейский жезл.

Управляющий делами УПЦ поблагодарил за приглашение и обратился к собравшимся с архипастырским словом.
ForUm

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