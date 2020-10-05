По состоянию на утро 5 октября в мире зафиксировано 35 398 976 случаев коронавируса, в частности 1 041 823 летальных исхода и 26 623 375 случаев выздоровления.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer, сообщает Укринформ.

За новые сутки было зафиксировано уже 9 282 новых случая и 280 новых смертей. Наибольшее количество — в Мексике (3 712 заболевших и 208 погибших).

В США на сегодня зарегистрировано 7 636 912 случаев COVID-19, в Индии 6 623 815, а в Бразилии 4 915 289.