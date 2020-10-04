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В воскресенье, 4 октября, азербайджанская армия освободила от армянской оккупации город Джебраил в Нагорном Карабахе. Азербайджан также восстановил контроль над несколькими деревнями в Джебраильском районе.

Об этом на своей странице в Twitter написал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«С любовью к азербайджанской армии! Карабах - это Азербайджан», - подчеркнул он.

Напомним, Армения нанесла удар по авиабазе в Азербайджане.
ForUm

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