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Вооруженные силы Армении обстреляли город Гянджа, второй по величине город Азербайджана. Об этом в воскресенье, 4 октября, сообщило информагентство Reuters со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Также сильному обстрелу с армянской стороны подверглись города Тертер и Горадиз недалеко от фактической границы с Нагорным Карабахом, по данным азербайджанского военного ведомства.

В Армении отрицают обстрелы азербайджанской территории, но лидер Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил, что его войска разрушили военную авиабазу, расположенную в Гяндже.

«Регулярные воинские части, расположенные в крупных городах Азербайджана, отныне становятся мишенями обороны армии Нагорного Карабаха», - сказал он.

Напомним, Азербайджан показал видео наступление в Карабахе.
ForUm

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