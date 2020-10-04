также в разделеМир
В Азербайджане возбудили дело против президента самопровозглашенного Нагорного Карабаха 11
Президент Азербайджана заявил об освобождении города в Нагорном Карабахе 27
На Камчатке объяснили массовый выброс животных на берег 22
Австралийцы массово нарушают карантин 10
Личный помощник Трампа заразился коронавирусом 11
Власти Беларуси стянули в Минск бронетехнику и водометы 10
В Азербайджане доложили о жертвах ракетного удара по Гяндже 12
Армения нанесла удар по авиабазе в Азербайджане 89
Airbus уволит 15 тысяч сотрудников 14
Мощный шторм во Франции и Италии унес десятки жизней 15
Азербайджан показал видео наступление в Карабахе 83
В Telegram произошел очередной сбой: названа причина 13
Армения допускает введение миротворцев РФ в Карабах 12
Число умерших от коронавируса превысило один миллион 43
Германия запретила российскому консулу доступ к Навальному 44
Минобороны Армении заявило, что остановило наступление Азербайджана 124
Эрдоган: Иерусалим - это наш город 60
ООН расстроена медленным темпом ядерного разоружения 14

Великобритания и Европейский союз на следующей неделе проведут новый раунд переговоров об условиях торговли после Brexit. В ЕС заявляют, что соглашение должно быть подписано до конца месяца.

Об этом сообщает Reuters.

Соответствующая договоренность достигнута в ходе телефонного разговора премьер-министра Британии Бориса Джонсона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

По их мнению, в последние недели был достигнут прогресс по условиям торгового соглашения, однако остались существенные пробелы - особенно, но не только, в сферах рыболовства, равных правил и управления.

Сторона ЕС заявляет, что соглашение должно быть подписано до конца октября - или самое позднее к первым дням ноября. ЕС считает, что должно остаться достаточно времени для ратификации странами сообщества, которая продлится до конца года.

Фон дер Ляйен и Джонсон поручили своим представителям на переговорах по Brexit Мишелю Барнье и Дэвиду Фросту интенсивно работать, чтобы попытаться заполнить эти пробелы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2733 грн.
11
Теги