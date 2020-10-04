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В аннексирована Крыму зафиксировали рекордный прирост новых случаев коронавируса. На полуострове обнаружили 103 больных COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщила российская оккупационная «власть» полуострова, передает Интерфакс.

В течение 3 октября во Крыму коронавирус обнаружили у 103 человек, согласно сообщению, это рекордный показатель за время эпидемии.

С начала вспышки на полуострове заболели почти 5000 человек. 69 пациентов умерли. Это данные официальной статистики государства-оккупанта.

Напомним, в Крыму с марта из-за угрозы коронавируса ввели «режим повышенной готовности», закрыли заведения общественного питания, при этом рынки продолжали работать.

Обязательную самоизоляцию для жителей полуострова отменили 1 июля, когда был открыт курортный сезон.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4140 человек, зафиксировано 44 летальных исходов, 1370 пациентов выздоровели. В официальную статистику украинского Минздрав не входят данные с временно аннексированного Крыма и ОРДЛО.
ForUm

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