Личный помощник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Ник Луна сдал тест на коронавирус. Его результат оказался положительным.

Об этом сообщает Bloomberg.

COVID-19 у Луны подтвердился через сутки после того, как Трампа госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида.

Луна сопровождал Трампа в большинстве его поездок, в том числе при участии помощницы американского президента Хоуп Хикс, также заразившейся коронавирусом ранее.

Напомним, Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания получили положительный результат теста на COVID-19.