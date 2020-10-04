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На Донбассе 3 октября вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов не было.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, стрелковое оружие противник применял в районе населенного пункта Майорск, гранатометы различных систем - неподалеку Причепиловки и Новоселовки Второй. На участках вблизи населенных пунктов Водяное и Марьинка противник вел огонь из стрелкового оружия и противотанкового ручного гранатомета.

Военнослужащие вооруженных сил продолжают локализовать очаги пожаров и оказывать помощь местным жителям. Так, вчера наши защитники работали в населенном пункте Вороново, где вследствие пожаров разрушены дома, повреждены водопровод, электросети, газопровод и объекты инфраструктуры.

Для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил восстанавливают жилые дома и объекты инфраструктуры. За прошедшие сутки они отремонтировали 10 домов, на шести объектах работы продолжаются. Кроме того, саперами ГСЧС разминировано более чем четыре гектара территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 64 найденных взрывоопасных предмета, отмечают в штабе.

С начала суток, 4 октября, нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Напомним, боевики совершали обстрелы из гранатометов.
ForUm

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