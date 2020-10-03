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НАПК расследует дело о недостоверном декларировании имущества народным депутатом из фракции «Голос» Ярославом Юрчишиным. Народный избранник «забыл» внести в декларацию два земельных участка и два гаража, пишет Инпресс со ссылкой на телеграмм-канал «Соросята».

До избрания в парламент Юрчишин работал пиарщиком инвестбанка Phoenix Capital, а также исполнительным директором Transparency International Украина. Обе структуры тесно связывают с генеральным директором инвестиционной компании «Dragon Capital» Томашем Фиалой.

«Соросята» называют питомцев гомосексуала Фиалы «голубыми фиалками», но широкой публике Ярослав Юрчишин известен не своей сексуальной ориентацией, а тем, что на камеру ковырял пальцем в носу, а затем задумчиво этот самый палец облизывал.
ForUm

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