НАПК расследует дело о недостоверном декларировании имущества народным депутатом из фракции «Голос» Ярославом Юрчишиным. Народный избранник «забыл» внести в декларацию два земельных участка и два гаража, пишет Инпресс со ссылкой на телеграмм-канал «Соросята».

До избрания в парламент Юрчишин работал пиарщиком инвестбанка Phoenix Capital, а также исполнительным директором Transparency International Украина. Обе структуры тесно связывают с генеральным директором инвестиционной компании «Dragon Capital» Томашем Фиалой.

«Соросята» называют питомцев гомосексуала Фиалы «голубыми фиалками», но широкой публике Ярослав Юрчишин известен не своей сексуальной ориентацией, а тем, что на камеру ковырял пальцем в носу, а затем задумчиво этот самый палец облизывал.