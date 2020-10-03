также в разделеМир
Нидерланды усилили карантинные ограничения 5
Алиев: У нас нет времени ждать еще 30 лет 10
На коронавирус у Трампа отреагировал Ким Чен Ын 14
До 230 танков: Азербайджан опубликовал список потерь противника в Карабахе 20
Коронавирус поразил работников Белого дома 14
Ереван заявил о наступлении Азербайджана 49
США вслед за ЕС ввели санкции против белорусских чиновников 11
В РФ журналистка сожгла себя у здания МВД 98
Кадыров заявил, что Навальный может считать его заказчиком отравления 50
ЕС ввел санкции против 40 белорусских чиновников 12
Меркель встретится с Тихановской 14
Армения заявила о готовности к мирному урегулированию конфликта 232
Беларусь вводит ответные санкции против ЕС 53
Разрыв между Байденом и Трампом растет после дебатов 37
Трамп с супругой заразились COVID-19 76
Навальный подает в суд на Пескова 42
Дания разрешила эксплуатацию «Северного потока-2» 18
США не присоединятся к санкциям Канады и Британии против Беларуси 22

Президент Франции Эмманюэль Макрон в субботу, 3 октября, позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, призвав его к прекращению огня в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба Алиева.

«Президент Франции выразил беспокойство продолжением боев на линии соприкосновения, призвал к восстановлению прекращения огня и скорейшему проведению переговоров», - говорится в сообщении.

В свою очередь Алиев отметил, что в результате артиллерийского обстрела с армянской стороны населенных пунктов Азербайджана погибли 19 мирных жителей, более 60 человек получили ранения, разрушены сотни домов.

Он утверждает, что «Ереван нанес большой удар по переговорному процессу» и что «ответственность за вооруженное противостояние полностью ложится на руководство Армении».

Напомним, в ходе конфликта в Нагорном Карабахе армия Азербайджана утром 3 октября перешла в масштабное наступление.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги