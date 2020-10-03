Президент Франции Эмманюэль Макрон в субботу, 3 октября, позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, призвав его к прекращению огня в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба Алиева.

«Президент Франции выразил беспокойство продолжением боев на линии соприкосновения, призвал к восстановлению прекращения огня и скорейшему проведению переговоров», - говорится в сообщении.

В свою очередь Алиев отметил, что в результате артиллерийского обстрела с армянской стороны населенных пунктов Азербайджана погибли 19 мирных жителей, более 60 человек получили ранения, разрушены сотни домов.

Он утверждает, что «Ереван нанес большой удар по переговорному процессу» и что «ответственность за вооруженное противостояние полностью ложится на руководство Армении».

Напомним, в ходе конфликта в Нагорном Карабахе армия Азербайджана утром 3 октября перешла в масштабное наступление.