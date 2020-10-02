США в пятницу ввели санкции против министра внутренних дел Беларуси и семи других чиновников за подрыв демократии в стране.

Как сообщает «Европейская правда», об этом проинформировала пресс-служба министерства финансов США.

Министр внутренних дел Юрий Караев и его заместитель стали высшими должностными лицами в санкционном списке США. Соединенные Штаты обвинили их в жестоких репрессиях против протестующих.

Командующий внутренних войск, его заместитель и командир минского ОМОНа также попали под санкции Вашингтона.

Этот шаг США наступил после аналогичных мер Европейского Союза, Великобритании и Канады в отношении лиц, которых западные страны обвиняют в мошенничестве на выборах и нарушениях прав человека после голосования.

«Демократические стремление белорусского народа избирать собственных лидеров и мирно реализовывать свои права столкнулись с насилием и притеснениями со стороны белорусских чиновников. Соединенные Штаты и наши международные партнеры едины в наказании тех, кто годами подрывает белорусскую демократию», - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Внесение в санкционный список означает замораживание активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с фигурантами.

Напомним, 2 октября в Официальном журнале ЕС в пятницу опубликовали список из 40 белорусских чиновников, против которых Евросоюз вводит санкции за нечестные выборы и репрессии против мирных протестующих.

Беларусь принимает свой санкционный список в ответ на визовые санкции Евросоюза, заявила пресс-служба МИД страны.