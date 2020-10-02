Первый октябрьский уик-энд в Украине будет теплым, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха повысится и в течение дня будет достигать + 19 + 24 градусов.

Осадки вероятны только ближайшей ночью на Левобережье, завтра днем ​​небольшие дожди пройдут вдоль линии от Сумщины в Запорожье.

В воскресенье пройдут небольшие локальные дожди в западных областях, однако большая часть Украины без осадков.

Ветер остается юго-восточного направления, в воскресенье на Западе, а также в Житомирской, Киевской и Винницкой областях усилится до штормовых порывов.

В Киеве выходные будут почти идеальными для прогулок в лесу и парках – без существенных осадков, однако сыро и тепло. Температура воздуха повысится в столице до + 20 + 22 градусов.