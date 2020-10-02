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Офис президента призвал представителей Меджлиса крымско-татарского народа не политизировать работу украинской разведки, спецслужб и дипломатов, и заверил, что подготовка эвакуации украинских граждан из Сирии ведется.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба ОП.

«Отдельные представители Меджлиса в связи с объективными обстоятельствами просто не могут быть подробно проинформированы о конкретике в той деятельности, которая осуществляется для возвращения домой, в Украину, наших граждан из таких горячих точек, как Сирия. Над этим профессионально работают, прежде всего, дипломаты, специальные службы и разведка», - заявили на Банковой.

Очевидно, что вопрос о возвращении людей именно с той зоны конфликта нельзя сводить к простым медийным «эмоциональным образам о женщинах и детях».

«Каждый из взрослых людей, находившихся в этом регионе на территориях, так или иначе контролируемых ИГИЛ, имеет определенную личную историю. Которую нужно досконально изучить. Кроме того, с целью эвакуации наших граждан из лагеря «Аль-Холл» специальные органы Украины проводят ряд практических мер, в частности негласных, по мониторингу ситуации безопасности и поиска действительно возможных путей эвакуации. Это также нужно учитывать», - отмечается в сообщении.

В ОП не сомневаются, что Украина обязательно вернет домой каждого украинца, который выражает такое желание.

«Но мы должны помнить также и о безопасности всех граждан Украины - как дома, так и за рубежом. Тем более что подавляющее большинство находящихся украинских беженцев в Сирии являются выходцами из временно оккупированного Крыма, где проживают их близкие родственники. Публичное разглашение информации о присутствии наших граждан в Сирии абсолютно точно может привести к притеснениям, задержаниям со стороны специальных органов РФ их близких и лиц, с которыми они контактировали в Крыму», - предостерегли на Банковой.

Поэтому в ОП призвали представителей Меджлиса не политизировать работу украинской разведки, специальных служб и дипломатов.

«С другой стороны, все же ожидаем от Меджлиса конкретной работы в тех вопросах, которые входят непосредственно в его компетенцию. В частности это касается и предложенного президентом Владимиром Зеленским создания международной платформы для обсуждения вопроса деоккупации Крыма. Активной промоции этой инициативы на любых мировых площадках, в частности медийных. Это действительно то направление, которое требует максимальной активности именно представителей Меджлиса», - заявили в ОП.

Напомним, ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров публично обратился к  Зеленскому с призывом посодействовать возвращению в Украину около 100 женщин и детей, находящихся в лагере для беженцев Аль-Холл (Сирия).
ForUm

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