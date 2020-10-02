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Глава Обуховской ячейки БЮТ Лариса Ильенко признала, что в ТИК были поданы документы с нарушением гендерных квот.

Об этом она сообщила в эфире телеканала Правда.Тут, передает УНИАН.

«В территориальном списке мы допустили оплошность, сдвинулись кандидаты, и получилось больше мужчин, а это нарушение гендерной квоты», - сообщила Ильенко.

Она также обвинила терризбирком в том, что там не указали «Батькивщине» на ошибку. 

«Вот скажите, это не коррупция? Если ТИК получают деньги из бюджета, представители всех партий должны посмотреть, ознакомиться с документами и сказать, что у вас есть ошибки, исправьте, у вас есть время - неделя. Правильно? Правильно. То с партией Батькивщина именно в Обуховском районе произошло все до боли наоборот», - считает Ильенко. 

Напомним, в результате иска, поданного главой областной организации партии «Слуга народа» Александром Дубинским, Киевский окружной административный суд отменил регистрацию списка «Батькивщины» в Обуховский горсовет за несоблюдение гендерной квоты. Таким образом, действующий председатель Обуховского райсовета и глава местной ячейки БЮТ Лариса Ильенко, которую связывают с фирмами, незаконно добывающими песок, не сможет участвовать в предстоящих выборах.
ForUm

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