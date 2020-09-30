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29 сентября Окружной админсуд Киева своим постановлением отменил регистрацию списка кандидатов в депутаты Обуховского горсовета от БЮТ за несоблюдение ими гендерных квот. Однако, как выяснилось, это не единственное правонарушение обуховских бютовцев.

«Они сознательно ввели в заблуждение членов ТИК, предоставив ложную и недостоверную информацию. Дело в том, что согласно Избирательному кодексу (п.8, ч.1, ст.222), каждый кандидат в депутаты должен предоставить в ТИК автобиографию и указать наличие образования.  В части 4 этой же статьи указано, что ответственность за достоверность и точность сведений в документах несут сами кандидаты», - написал на своей странице в Фейсбуке журналист и кандидат в депутаты Владимир Тимофийчук.

 

Он сопоставил список БЮТ, обнародованный ТИК, и настоящие данные депутатов Обуховского райсовета.

«Становится очевидным, что председатель райсовета Лариса Ильенко и депутат Игорь Сухих не имеют высшего образования!  Вместо этого они сознательно ввели комиссию в заблуждение, указав в автобиографии о наличии таковой», - написал Тимофийчук.

А статьей 230 Избирательного Кодекса Украины предусмотрено, что территориальная избирательная комиссия вправе отказать кандидатам в регистрации в случае нарушения установленного порядка выдвижения. 

«Частью 3 этой же статьи предусмотрено, что кандидатам предоставляется право устранить ошибки или неточности, допущенных при заполнении данных.  Однако, считается ли технической ошибкой предоставление информации о высшем образовании при наличии только среднего или профессионально-технического?!  Вопрос риторический.  Собственно, как и то, имеют ли хоть какое-то право такие невежды и обманщики представлять общину?» - возмущается журналист.

Напомним, впервые в истории Украины суд отказал в регистрации  выше упомянутых кандидатов из-за несоблюдения гендерных квот. Возможно, Ларисе Ильенко и её команде просто не хватило образования, чтобы правильно посчитать до пяти: при формировании списков партии должны обеспечить присутствие в каждой пятерке не менее двух кандидатов каждого пола.
ForUm

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