Беларусь расценивает как недружественный жест и попытку вмешательства Украины во внутренние дела республики в связи с непризнанием Александра Лукашенко президентом.

Об этом сообщило посольство Беларуси в Украине.

1 октября состоялась встреча представителя посольства во Втором территориальном Департаменте МИД Украины.

«Украинской стороне доведено, что Беларусь всегда была и остается привержена добрососедству и никогда не допускала и не допустит вмешательства во внутриполитические процессы Украины, не подвергала сомнению суверенное право украинского народа самостоятельно определять путь своего развития. Эта позиция является для Республики Беларусь принципиальной и не раз подтверждалась в критические для Украины периоды», - заявили в ведомстве.

Особое внимание обращено на то, что Республика Беларусь не приемлет вмешательства в свои внутренние дела. В то же время публичные рекомендации и советы украинских официальных лиц, политиков и депутатов по организации внутриполитической жизни в белорусском государстве, оценки взаимодействия Республики Беларусь с интеграционными объединениями являются некорректными, не отвечающими духу добрососедства и расцениваются именно как попытка вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь, оказания влияния на выбор белорусского народа.

Заявления Верховной Рады Украины, Офиса президента, Министра иностранных дел Украины, а также многочисленные публичные высказывания руководства Украины и ряда украинских официальных лиц высокого ранга о внутриполитической ситуации в Беларуси, легитимности президента Беларусь, обстановке на белорусско-украинской границе, призывы к проведению новых выборов президента, обсуждение вопроса о применении к Беларуси санкций по надуманным основаниям рассматриваются как чрезвычайно недружественные жесты со стороны Украины, не способствующие сохранению доверия в белорусско-украинских отношениях, и попытка вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь.

Непонимание вызывают участившиеся призывы отдельных политиков и общественных деятелей к сворачиванию экономического сотрудничества Украины с Беларусью. Торгово-экономическое взаимодействие всегда было главным приоритетом белорусско-украинских отношений и основным направлением в работе посольства.

В случае реализации этих безответственных призывов, пострадают трудовые коллективы белорусских предприятий, а также тех предприятий Украины, которые поставляют в Беларусь в рамках тесной производственной кооперации широкий круг украинских товаров.

Посольством подчеркнута недопустимость поощрения и одобрения из Украины действий, направленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки в Беларуси, и разрушающих конструктивный формат белорусско-украинских отношений. Заявлено, что Беларусь самостоятельно справится с непростой ситуацией, в которой оказалось в последнее время белорусское общество. Посольство рассчитывает на объективную, взвешенную, отвечающую духу добрососедства и основанную на принципах взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга позицию Украины.

Напомним, Украина планирует называть президента Беларуси Александр Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным, после завершения срока его президентских полномочий по имени, не указывая должности.