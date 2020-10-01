В Закарпатской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили гражданина РФ на попытку ввоза в нашу страну огнестрельного оружия, сообщает пресс-центр СБУ.
При прохождении таможенного контроля в микроавтобусе среди личных вещей гражданина правоохранители обнаружили два пистолета-пулемета марки CZ SCORPION EVO 3S1 9x21. Во избежание разоблачения, иностранец скрыл оружие в детских игрушках.
Правоохранители задержали человека согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователями органов безопасности начато уголовное производство по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении.
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