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В Закарпатской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили гражданина РФ на попытку ввоза в нашу страну огнестрельного оружия, сообщает пресс-центр СБУ.

При прохождении таможенного контроля в микроавтобусе среди личных вещей гражданина правоохранители обнаружили два пистолета-пулемета марки CZ SCORPION EVO 3S1 9x21. Во избежание разоблачения, иностранец скрыл оружие в детских игрушках.

Правоохранители задержали человека согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователями органов безопасности начато уголовное производство по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении.
ForUm

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