также в разделеОбщество
В Украине обновили карантинные зоны: в «красной» - два города 7
СМИ: Авторы «Вагнергейта» окончательно запутались в своем псевдофактаже 11
СБУ разоблачила махинации на рынке ценных бумаг на более чем 2,8 миллиарда 8
В Украине будут отмечать День территориальной обороны 7
Россиянин пытался ввезти в Украину два пулемета 11
Павловский на суде назвал «заказчика» Гандзюк 26
Боевики пытались завербовать сотрудницу Луганской ОГА 12
Ляшко: В Украине не было первой волны коронавируса 13
Хомчак назвал участие НАТО в украинских учениях сдерживающим фактором 8
Из резервного фонда выделят деньги пострадавшим от пожаров на Луганщине 10
ВОЗ прогнозирует в Украине до 9 тысяч новых случаев COVID-19 ежедневно 15
ВАКС отстранил от должности главу Государственной судебной администрации 16
Венедиктова: Переезд на госдачу в Пуще-Водице – временная вынужденная мера 23
В Украине – новый антирекорд по числу новых случаев COVID-19 83
30 сентября. Картина дня 19
Молдова ограничила работу пункта пропуска на границе с Украиной 20
Нардеп Зинкевич во второй раз заболела COVID-19 18
Хомчак не исключает возобновление локальных боев на Донбассе 17

В Одесской области Служба безопасности Украины разоблачила чиновника мэрии Подольска на подкупе членов избирательной комиссии в интересах одной из политических сил. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что организатором подкупа является начальник одного из управлений Подольского горсовета, который также является депутатом совета города. За различные суммы вознаграждения он предложил члену городского избиркома не регистрировать кандидатов от конкурирующей политической силы и обеспечить положительное голосование по лоббистским вопросам его партии.

По имеющейся информации, действия депутата координировал один из руководителей Одесского облсовета. Он имеет общие бизнес-интересы в регионе с действующим народным депутатом Украины. Победа на выборах в Подольский горсовет нужной политсилы должна была способствовать «развитию» их бизнеса.

Правоохранители задержали руководителя управления мэрии в Подольске при передаче члену избиркома части неправомерной выгоды.

Продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Операция проводилась под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима/осень
6640 грн.
7
Теги