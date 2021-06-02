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В Червонограде Львовской области в результате взрыва в квартире самогонного аппарата пострадал мужчина.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГосЧС в области, 1 июня в 16:21 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что в Червонограде на ул. Клюсовская, 22 произошел взрыв технического устройства без последующего горения на третьем этаже шестиэтажного жилого дома на кухни в одной из квартир. 

В результате взрыва травмирован владелец 1974 года рождения и повреждено окно на площади 2 кв. м. Разрушения несущих конструкций здания не было.

По данным местных СМИ, в квартире взорвался самогонный аппарат.

Пострадавшего после оказания первой помощи доставили в больницу.


 
ForUm

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