Остатки средств на Едином казначейском счете на 1 октября 2020 года составили 21,275 миллиарда гривен, что вдвое меньше по сравнению с показателем на 1 сентября.

Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.

Месяц назад остатки на ЕКС составляли 45,66 млрд грн. Годом ранее 1 октября остатки на ЕКС были почти втрое выше - 61,61 млрд грн.

Госказначейство постоянно финансирует кассовые разрывы Пенсионного фонда.

За 8 месяцев 2020 года Пенсионный фонд увеличил долги перед Госказначейством на 16 млрд грн.