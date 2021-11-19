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Глава Госказначейства Татьяна Слюз своими действиями намеренно обваливает рейтинг президента Владимира Зеленского. Так, она блокирует расчеты Госказначейства с компаниями-подрядчиками «Большого строительства», которые были согласованы во всех ведомствах, пишет Багнет.

Первый раз она заблокировала расчеты по проекту еще в октябре прошлого года – аккурат перед местными выборами. Тогда в системе «зависло» несколько миллиардов гривен, которые должны направиться на завершение работ на целом ряде важных объектов в 7-10 областях Украины. Причем часть из них должен был посетить с визитом президент в рамках рабочих поездок по регионам. Естественно, отсутствие денег не дало возможности закончить эти объекты вовремя. К тому же, часть из них в итоге пришлось заморозить из-за прихода зимы.

Через год, в августе этого года, ситуация повторилась: Госказначейство снова начало блокировать согласованные платежи без каких-либо объяснений. Тогда это случилось аккурат перед празднованием Дня Независимости – когда проходила активная подготовка объектов к торжественному открытию.

«Глава ведомства Татьяна Слюз единолично принимает такие решения, чтобы фактически шантажировать президента Владимира Зеленского и правительство в канун важных политических или социальных событий», - поясняли журналисты УНИАН, когда занимались расследованием подобных блокировок.

Эксперты видят две причины такого поведения главы Госказначейства: либо Слюз, будучи креатурой Юлии Тимошенко, работает против рейтинга президента, чтобы добавить политических очков лидеру «Батькивщины». Либо же такие блокировки – попытка «оседлать» многомиллиардные потоки государственных денег. Особенно учитывая, что еще лет десять назад она брала 15-17% «откатов» от каждой крупной суммы, которую проводило казначейство.
ForUm

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