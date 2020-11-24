Государственная казначейская служба остановила финансирование всех незащищенных расходов - остановка означает, что государство отказывается от финансирования в первую очередь капитальных расходов (ремонт, реконструкция, строительство и другие).

Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на 2 высокопоставленных чиновников в Кабмине.

«Государственный бюджет не в состоянии обслуживать все расходы, предусмотренные законом на 2020 год. Сразу двое высокопоставленных чиновников в Кабинете министров сообщили ЭП, что с 20 ноября Государственная казначейская служба (ГКС) остановила финансирование всех расходов, кроме защищенных (заработные платы работников бюджетной сферы, пенсии, социальные выплаты, погашение долгов. - ЭП).

Последние запросы от главных распорядителей бюджетных средств на проведение незащищенных расходов ГКС ​​обслуживала 20 ноября. В 2019 году на аналогичный шаг, через переброски бюджетных средств и невыполнение поступлений от таможни, премьер-министр Алексей Гончарук ушел 17 декабря», - говорится в материале.

Отмечается, что министр финансов Сергей Марченко из-за «плотного графика» не нашел возможности прокомментировать остановку финансирования расходов из госбюджета.

«Казначейство осуществляет выполнение показателей госбюджета и обслуживания других клиентов в соответствии с законодательством», - ответили в пресс-службе Минфина.

В Госказначействе на запрос ЭП не ответили.

Остановка означает, что государство отказывается от финансирования в первую очередь капитальных расходов (ремонт, реконструкция, строительство и др. - ЭП). По итогам третьего квартала 2020 года на эти цели правительство потратило 45,8 млрд грн из запланированных на этот год 112,6 млрд грн. То есть, за три месяца до конца года финансированию подлежали расходы еще на 66 млрд грн.

Таким образом, ограничение коснется ремонта и строительства дорог. С прямо предусмотренных в бюджете на этот год 86,8 млрд грн «Укравтодору» на содержание автодорог за 10 месяцев потратили только 2/3 суммы - почти 57 млрд грн.