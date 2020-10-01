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В мире по состоянию на утро 1 октября зафиксировано более 34,1 миллиона случаев заражения коронавирусом, из них - более 1 млн человек умерли.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer, сообщает Укринформ.

Согласно этим данным, в мире обнаружены 34159060 случаев COVID-19, в частности 10 187 91 - летальный, выздоровели 254 304 48 человек.

За новые сутки зафиксировано 11 077 новых случаев, из них 5053 в Мексике, 2317 в Индии и 1337 в Бельгии. Погибли 573 человека, из них 483 - в Мексике.

Лидерами по количеству больных COVID-19 в мировой статистике являются США (7447282), Индия (6312584), Бразилия (4813586) и Россия (1176286).

Коронавирус зафиксировали в 213 странах и территориях.
ForUm

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