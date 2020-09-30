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В суд направлено обвинительное заключение в отношении старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Национальной полиции Украины. Он обвиняется в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия охраняемым законом интересам юридического лица (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины), сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро.

Следствием установлено, что в 2014 году правоохранительные органы, расследуя уголовное производство, во время санкционированного обыска изъяли в помещении одного из банков свыше 2 миллионов гривен.

В дальнейшем суд постановил вернуть изъятое имущество уполномоченному лицу, зато обвиняемый, который в то время был сотрудником одного из отделений следственного управления ГУ Нацполиции в Днепропетровской области, передал деньги постороннему лицу, чем нанес тяжкие последствия охраняемым законом интересам юридического лица.

В случае доказательства вины полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.
ForUm

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