Европейский суд по правам человека применил положения Европейской конвенции по правам человека и обязал Армению и Азербайджан воздержаться от боевых действий, которые угрожают гражданскому населению.

Такое решение суд принял на запрос Армении относительно принятия временных мер в отношении Азербайджана с целью предотвращения грубых нарушений прав человека с начала эскалации вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, передает Укринформ.

«29 сентября 2020 года, принимая во внимание, что нынешняя ситуация представляет риски для серьезного нарушения Европейской конвенции по правам человека, ЕСПЧ решил применить правило 39. Учитывая необходимость предотвращения этих нарушений и в соответствии с правилом 39, Суд призывает обе стороны – Азербайджан и Армению – воздержаться от принятия любых мер, особенно военных действий, которые могут нарушать права гражданского населения, гарантированные Конвенцией, включая риски для его жизни и здоровья», - говорится в решении суда.

ЕСПЧ также выразил требование к Еревану и Баку проинформировать как можно быстрее о принятых мерах по соблюдению обязательств в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека.

Напомним, Армения и Азербайджан утром 27 сентября возобновили боевые действия в Нагорном Карабахе, взаимно обвинив друг друга в обстреле приграничных территорий и провоцировании насилия. Обе страны объявили военное положение и мобилизацию.

МИД Украины 27 сентября выразил обеспокоенность в связи с эскалацией нагорно-карабахского конфликта и призвал стороны приложить максимальные усилия для возвращения за стол переговоров.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в 1988 году. В 1994 году - после шести лет войны - был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. Нагорный Карабах провозгласил себя независимой «республикой», но Азербайджан не признал этого, заявив, что территорию оккупировала Армения.

Украина и большинство стран мира также считают Нагорный Карабах оккупированной частью Азербайджана.