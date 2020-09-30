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В ходе дебатов с кандидатом в президенты от демократов Джо Байденом президент США Дональд Трамп пообещал обнародовать свою налоговую декларацию.

«Как только налоговая декларация будет готова, вы ее увидите», - заявил Трамп.

При этом он напомнил, что платит «миллионные налоги».

28 сентября издание The New York Times сообщило, что президент США Дональд Трамп не платил налог на прибыль около десятка лет до того, как он возглавил США.

Накануне первых публичных телевизионных дебатов кандидатов в президенты США претендент от Демократической партии Джо Байден обнародовал налоговую декларацию за 2019 год.
ForUm

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