Киевское «Динамо» на своем поле уверенно обыграло бельгийский «Гент» в матче квалификации Лиги чемпионов и впервые с 2016 года попало в основной этап турнира.

В ответном матче против бельгийского клуба «сине-белые» победили со счетом 3:0, годы забили Виталий Буяльский, Карлос де Пена и Жерсон Родригеш, двое последних — с пенальти.

Уже на 9-й минуте счет был открыт. Супряга протащил мяч до лицевой линии, прострелил из-под защитника, а Буяльский, сыграв на опережение, с линии вратарской пяткой пробил мимо вратаря – 1:0.

Увеличивать преимущество мог Шапаренко, но Николаю немного не повезло – его удар из-за пределов штрафной приняла на себя стойка, а Караваев, который прибежал на добивание, от большого желания пробил сильно и над перекладиной. Буквально сразу гости вполне могли сравнять счет. Забарный, пытаясь найти пасом партнера, подарил мяч сопернику на правом фланге защиты. Футболисты «Гента» быстро доставили мяч в штрафную, где Букари, вместо того, чтобы пробить в касание из района 11-метровой отметки, начал подрабатывать, и в итоге Бущан смог перекрыть угол обстрела и парировал выстрел.

На 35-й минуте динамовцы удвоили свое преимущество. Родригес выполнил навес с правого фланга, а Пластун, пытаясь выбить мяч головой, сыграл рукой, и арбитр указал на 11-метровую отметку. Пенальти взялся исполнять де Пена, и четко пробил в угол – 2:0.

К чести гостей, они не сдавались, даже несмотря на то, что нужно им было теперь забивать три мяча. В частности, в конце первого тайма опасный удар с острого угла нанес Ньянгбо, но Бущан грамотно закрыл ближнюю штангу и парировал мяч. Но вскоре после возобновления игры «бело-синие» фактически сняли все вопросы о победителе. Супряга ворвался в штрафную и был схвачен за руку Фортуной. Желтая карточка защитнику и еще один пенальти в ворота бельгийского клуба. На этот раз к «точке» подошел Родригес, и уверенно реализовал 11-метровый – 3:0.

Напомним, в первом матче, который состоялся в Бельгии, киевляне победили со счетом 2:1, то есть итоговый результат противостояния — 5:1 в пользу «Динамо».

Эта победа позволила киевлянам выйти в групповой раунд Лиги чемпионов. «Динамо» там не выступало с 2016 года, так как проигрывало в квалификационных матчах.

По материалам: Пресс-служба ФК «Динамо» (Киев)