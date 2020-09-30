Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе с неприятным удивлением воспринимает сообщение о резонансных заявлениях Витольда Фокина относительно войны на Донбассе и Крыма, сделанных в Верховной Раде.

Об этом говорится в официальном заявлении украинской делегации в ТКГ, переданном Укринформу.

«Господин Фокин, как и любой человек, имеет право на собственную позицию, какой бы странной она не казалась. Но мы вместе как делегация Украины в переговорах в ТКГ должны придерживаться исключительно официальной позиции нашего государства даже тогда, когда не участвуем в переговорах. Тем более что в вопросах о временной оккупации Крыма и войне на Донбассе придерживаться официальной позиции очень легко, поскольку официальная позиция Украины полностью совпадает с правдой о войне», - говорится в заявлении.

В ТКГ отметили, что войну на территорию Украины принесла Россия и ее граждане. Именно поэтому, например, переговоры с нашим участием происходят в трехстороннем формате – Украина, ОБСЕ как посредник и Россия как государство, временно оккупировала часть нашей территории.

«Задачи, которые имеем в переговорах от Президента Украины Владимира Зеленского, построенные на понимании того, что Россия полностью контролирует временно оккупированных территориях Украины, а следовательно имеет решающее влияние на все, что там происходит», - подчеркнули в Трехсторонний контактной группе.

«Ни разу в нашей работе как украинской делегации в Трехсторонний контактной группе мы не слышали сомнительных заявлений от господина Фокина и не видели никаких неприятных дипломатических неожиданностей.

Считаем странным, что господин Фокин, делая такие заявления, не учел, что его будут воспринимать не просто как гражданина, высказывает свою точку зрения, а как члена украинской делегации, представляющий государство. Тем более, разговор происходил в Верховной Раде Украины. Ожидаем, что заявления господина Фокина получат надлежащую оценку», - отмечается в сообщении.

Как сообщал ForUm, 29 сентября комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства по результатам заседания решил обратиться к президенту Владимиру Зеленскому и рекомендовать уволить первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Витольда Фокина.

На заседании 29 сентября Комитет заслушал Фокина. Он заявил, что не видит никакого подтверждения того, что на Донбассе ведется война между Украиной и Россией.