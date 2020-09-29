Участникам организованной группы сообщили о подозрении по факту препятствования законной хозяйственной деятельности на объекте строительства и ограничения доступа к нему, причинившем крупный ущерб (ч. 3 ст. 206 УК Украины), информирует пресс-служба прокуратуры Киева.

Досудебным расследованием установлено, что в декабре 2018 46-летний киевлянин разработал преступный план получения в собственность по заниженной стоимости объекта строительства жилого дома с офисными помещениями и паркингом на ул. Вознесенский спуск в Подольском районе столицы.

Реализуя замысел, мужчина организовал преступную группу, участники которой разместили палатку рядом с единственным въездом на территорию строительства для того, чтобы блокировать работу строительной техники и рабочих. Таким образом в период с декабря 2018 по декабрь 2019 года, осуществляя круглосуточное дежурство в палатке, злоумышленники препятствовали проведению строительства на указанном объекте.

Одновременно организатор преступления во время встреч с представителем строительной компании сообщил, что он инициировал указанные действия с целью остановки каких-либо строительных работ и в дальнейшем будет блокировать их осуществление, поскольку желает выкупить этот объект по заниженной стоимости.

Своими действиями злоумышленники нанесли ущерб субъекту хозяйствования на более 1,80 млн гривен.

Сейчас организатору и семи участникам этой группы сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

«Мы задокументировали преступную деятельность группы из восьми человек, которая с 2018-го года осуществляла противоправные действия в отношении жилого объекта в Подольском районе столицы. Организаторы разработали план, при реализации которого привлекали к преступной деятельности новых лиц, распределяли между ними обязанности и осуществляли юридическое сопровождение вопросов по блокированию объекта незавершенного строительства с целью дальнейшей покупки по сниженной стоимости. Кроме этого, за денежное вознаграждение организовывали массовые акции возле строительства», - рассказал руководитель полиции Киева Андрей Крищенко.

В ходе досудебного расследования следователи установили, что один из участников группы обеспечивал финансирование преступной деятельности. Своими противоправными действиями злоумышленники ограничивали работу предприятия, препятствовали выполнению строительных работ на указанном объекте и ограничивали доступ сотрудников и строительной техники на территорию строительства.