За 8 месяцев этого года состояние выполнения доходов государственного бюджета по сравнению с первым полугодием, улучшилось. Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, сообщает пресс-служба ведомства.

«Если в I полугодии план доходов общего фонда не выполнен на 38 млрд грн, или 7,8%, то в январе - августе – 18,4 млрд грн, или 3%», - сказал он.

В то же время, он напомнил, что внесением изменений в государственный бюджет сумма доходов в этом году была уменьшена на 120 млрд грн, соответственно скорректированы плановые показатели, определенные в помесячной росписи доходов общего фонда.

В частности, по словам Пацкана, не выполнен плановый показатель по поступлениям НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров - на 33,3 млрд грн (16,9%); рентной платы за пользование недрами - на 5,2 млрд грн (24,2%); налога и сбора на доходы физических лиц - на 1,1 млрд грн (1,4%); ввозной пошлины - на 391,5 млн грн (2,9%).

В то же время, председатель Счетной палаты отметил, что выполнение доходов государственного бюджета по итогам года будет зависеть от дальнейшей экономической ситуации в стране. «Если не будет никаких эксцессов, то есть вероятность выполнить план по доходам», - сказал Пацкан.

В то же время, подчеркнул председатель Счетной палаты, ситуация с расходами гораздо хуже и по сравнению с I полугодием состояние выполнения не улучшилось. Он отметил, что в январе-августе невыполнение плана общего фонда составило уже 92,4 млрд грн (или 12,5%), тогда как в I полугодии расходов осуществлено на 51 млрд грн (или 9,5%) меньше плана. «Меньшие плана расходы Минздраву на возмещение расходов на медицинское обслуживание населения - на 13,6 млрд грн и Минобороны на закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования - на 5,7 млрд грн», - добавил Пацкан.

«Уже сейчас понятно, что наибольшее «освоение» средств традиционно пройдет в последние месяцы года, что значительно усиливает риски их неэффективного использования», - отметил Пацкан.