25 сентября 2020 Надежда Мешенко по собственному желанию завершила работу в Национальном банке Украины на должности начальника Управления финансовых и операционных рисков. В связи с этим Национальный банк сегодня объявляет конкурсный отбор для замещения вакантной должности.

В сферу компетенции будущего главы этого подразделения будет входить, в частности:

организация системы управления рисками в НБУ, разработка и совершенствование политики, методов и процедур управления рисками НБУ;

обеспечение управления операционными рисками;

организация и координация непрерывности деятельности НБУ.

Надежда Мешенко возглавляла Управление финансовых и операционных рисков с октября 2019 года.

Всего в Национальном банке она работала с 2015 года: возглавляла отдел рыночных рисков Департамента управления рисками, с марта 2018 - начальник Управления финансовых рисков Департамента управления рисками.