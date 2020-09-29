25 сентября 2020 Надежда Мешенко по собственному желанию завершила работу в Национальном банке Украины на должности начальника Управления финансовых и операционных рисков. В связи с этим Национальный банк сегодня объявляет конкурсный отбор для замещения вакантной должности.
В сферу компетенции будущего главы этого подразделения будет входить, в частности:
- организация системы управления рисками в НБУ, разработка и совершенствование политики, методов и процедур управления рисками НБУ;
- обеспечение управления операционными рисками;
- организация и координация непрерывности деятельности НБУ.
Надежда Мешенко возглавляла Управление финансовых и операционных рисков с октября 2019 года.
Всего в Национальном банке она работала с 2015 года: возглавляла отдел рыночных рисков Департамента управления рисками, с марта 2018 - начальник Управления финансовых рисков Департамента управления рисками.
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