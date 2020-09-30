Оптовые цены на яблоки в Украине в сезон 2020 года достигли максимума за последние три года —13 грн за кг.

Об этом сообщает платформа Еast-fruit, ссылаясь на данные Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА).

Так, на сегодня средние оптовые цены на яблоки в Украине колеблются в пределах 11-13 грн/кг (0,39-0,46 дол.). Год назад местные яблоки реализовывались в среднем на 1-1,5 грн дешевле, а в конце сентября 2018 года украинские садоводы отгружали десертные яблоки в среднем по 7-8 грн/кг (0,25-0,28 дол.).

На сложившуюся ценовую ситуацию существенно повлияли рекордно высокие цены на яблоки в начале сезона: в середине июля украинские садоводы реализовывали первые партии яблок по 20-22 грн/кг (0,71-0,78 дол.). Также сказывается задержка с началом нынешнего яблочного сезона в среднем на 7-10 дней в связи с неблагоприятными погодными условиями в стране. К тому же, в апреле и мае в Украине было зафиксировано сразу несколько волн заморозков, что привело к снижению валового сбора ранних сортов. Некоторые производители из центральных и западных областей сообщали, что урожай снизился на 20-30%.

Вместе с тем, украинские садоводы сейчас активно занимаются сбором яблок осенних сортов, соответственно, предложение на рынке увеличивается с каждым днем и цены падают. По данным УПОА, в начале сентября производители яблок реализовывали свою продукцию на 15-20% дороже.

И поскольку на яблоки поздних сортов неблагоприятные погодные условия повлияли не так существенно, ожидается, что валовой сбор яблок в этом сезоне не упадет ниже прошлогоднего уровня. Впрочем, из-за сильных дождей летом, считают аналитики УПОА, в этом сезоне значительная часть яблок будет невысокого качества и не будет долго храниться. Соответственно, фермеры, пытаться реализовать такую продукцию как можно скорее, что вызовет дальнейшее снижение цен на яблоки.