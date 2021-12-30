За год средняя цена на яблоки упала на 28% – до 13,09 грн, сообщает Агроцентр.

Так, в ноябре этого года яблоки стоили 13,09 грн, тогда как в ноябре прошлого года — 18,17 грн, так что за год яблоки упали в цене на 28%, или 5,08 грн.

За месяц средняя цена на яблоки снизилась на 11,8% - с 14,84 грн на 1,75 грн.

На оптовых рынках цены на яблоки колеблются от 5 до 12 грн/кг, в зависимости от сорта.

«На сложившуюся сегодня ценовую ситуацию существенно повлияли рекордно высокие цены на яблоки в начале сезона – в середине июля украинские садоводы реализовывали первые партии яблок за 20-22 грн/кг. Еще одним фактором, отразившимся на ценовой ситуации на рынке яблок – задержка яблочного сезона в среднем на 7-10 дней, в связи с неблагоприятными погодными условиями в стране. Также, отметим, в апреле и мае в Украине было зафиксировано сразу несколько волн заморозков, отразившихся на снижении валового сбора ранних сортов. Конечно, потери в сегменте яблок были не столь значительными, как в сегменте абрикосов и черешни, однако украинские производители из центральных и западных областей сообщали, что потери урожая достигают 20-30%», – говорится в сообщении.

Дешевле остальных продают яблоки Чемпион, Гала, Айдер и Симиренко. Дороже всего — сорта Муцу и Голден, от 10 до 12 грн/кг.