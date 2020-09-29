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Глава правления Укрзализныци Владимир Жмак планирует сделать пассажирские перевозки безубыточными путем переговоров по компенсации стоимости проезда льготников. Об этом заявил сам Жмак в интервью «Экономической правде».

«[Безубыточность пассажирских перевозок] в первую очередь будет достигаться заключением публичных договоров с теми сторонами, которые заинтересованы в пассажирских перевозках. И чтобы это осуществлялось не постфактум, то есть возмещение за перевозку льготников происходило через год после того, как железная дорога эти услуги предоставила», - заявил глава УЗ.

По словам Жмака, сейчас задолженность по льготникам только Минобразования приближается к миллиарду гривен. По мнению главы железнодорожного монополиста, если эти долги будут погашены, появится возможность сделать пассажирские перевозки «хотя бы безубыточными».

«Среди необходимых шагов - заключение публичных договоров, оптимизация, приоритет электропоездам с сидячими местами и оптимизация движения», - заявил Жмак.

Непрофильные для УЗ направления будут отданы на аутсорс.

«Конечно, надо улучшать и сервис, и другое, но, в первую очередь, мы должны избавиться от тех бизнесов, которые для нас не являются профильными. Почему в составе Укрзализныци есть прачечная? Это не наша экспертиза! Наша экспертиза - это локомотивы, путь, диспетчеризация. Прачечная - это чисто аутсорсинговые услуги, поэтому ответственность за такое направление - это первый пример, на который всегда указывают: белье мокрое, сырое, грязное, с запахом», - жалуется глава УЗ.

Жмак также сообщил, что направление пассажирских перевозок возглавит Александр Перцовский.
ForUm

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