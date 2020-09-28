также в разделеОбщество
28 сентября. Картина дня 11
Кабмине рассказали, сколько времени займет расшифровка «черных ящиков» Ан-26 12
Дело Шеремета: Суд оставил Антоненко под стражей 9
В Украину идут ливни и похолодание 24
BBC опубликовала карту Украины без Крыма, но позже извинилась 11
МВД призывает украинцев не выкупать авто у угонщиков 11
Украина получить от ЕС €6 миллионов на ядерную безопасность 7
Отмена исполнения гимна в школах: суд открыл дело 37
Украинцам советуют воздержаться от посещения ряда регионов Азербайджана 32
Главного по борьбе с коррупцией в ГНС Закарпатья будут судить за взятку 20
На Ривненщине перекрыли канал сбыта янтаря в Турцию и изъяли 800 кг камня 8
Минобразования собирает команду юбилейной экспедиции в Антарктиду 7
Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в Армению 13
Крушение Ан-26: Прощаться с погибшими будут завтра на Мемориале славы в Харькове 16
Французский телеканал показал оккупированный Крым частью РФ 16
Фигурант дела MH17 захотел выступить в суде 52
В Украине запретили использование самолетов Ан-26 58
Началась расшифровка «черных ящиков» разбившегося под Чугуевом Ан-26 38

Во время спецоперации Служба безопасности Украины задержала в Киевской области лидера организованной преступной группировки на попытке убийства столичного бизнесмена, сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительной версии следствия, ранее судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений уроженец одной из стран Ближнего Востока организовал вооруженную группу. Злоумышленники пытались ограбить и убить одного из предпринимателей Киева.

Для этого лидер банды планировал ночью из засады обстрелять автомобиль бизнесмена, в котором он перевозил 200 тыс. долларов США, и завладеть наличными.

Для предупреждения преступления сотрудники СБУ совместно со спецподразделением полиции КОРД отбили нападение и задержали главаря группировки, который оказал активное сопротивление стражам порядка.

Во время обысков по месту жительства участников банды правоохранители изъяли взрывчатку, огнестрельное и холодное оружие.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115, ст. 187 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других участников группы.

Мероприятия проводились совместно с управлением уголовного розыска Национальной полиции Киевской области под процессуальным руководством прокуратуры Киево-Святошинского района.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги