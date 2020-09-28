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В Беларуси во время акций протеста 27 сентября задержали более 350 человек до рассмотрения в суде дел об административных правонарушениях, сообщает Министерство внутренних дел страны.

В Беларуси накануне проходили 22 протестные акции. По подсчетам ведомства, число демонстрантов «значительно уменьшилось» по сравнению с предыдущими выходными. В предыдущее воскресенье милиция сообщала об участии в акциях по стране более 20 тысяч человек в Минске – 18 тысяч.

В то же время, по оценкам независимых СМИ, только в марше в Минске приняли участие более 100 тыс. человек.

В Беларуси почти два месяца не утихают протесты после президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, в шестой победил Александр Лукашенко. 23 сентября состоялась его тайная инаугурация на пост президента.

Напомним, вчера в Минске состоялась так называемая «народная инаугурация» Светланы Тихановской.  
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