также в разделеМир
МВД Беларуси заявило о задержании более 350 человек в воскресенье 7
В Кремле прокомментировали конфликт в Нагорном Карабахе 57
Навальный подтвердил, что Меркель его навещала 34
СМИ: Меркель тайно посетила Навального в клинике 20
Лукашенко назвал Макрона незрелым политиком и предостерег от проблем с женой 47
СМИ: Трамп до президентства десятилетиями не платил налоги 20
Азербайджан вводит военное положение 17
COVID-19 унес жизни уже более миллиона людей 14
Обе стороны конфликта в Нагорном Карабахе заявили о гибели мирных жителей 76
НАТО: Конфликт в Нагорном Карабахе не имеет военного решения 49
Президент Азербайджана: Мы должны восстановить историческую справедливость 35
Митингующих в Беларуси разгоняют газом и светошумовыми гранатами 31
Азербайджан заявил о взятии под контроль шести сел 119
«Народная инаугурация» Тихановской: в Минске начали отключать мобильный интернет 47
Китай начал массовую вакцинацию от коронавируса 47
ЕС призвал Баку и Ереван прекратить боевые действия 15
Тихановская обратилась к белорусам в 50-й день протестов 128
Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию 27

Жители румынского города Девеселу на местных выборах повторно переизбрали на должность своего мэра, несмотря на то, что за 10 дней до голосования он умер от коронавируса. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на румынское Радио Свобода.  

57-летний Ион Алиман (на фото - справа) выдвигался уже на третий свой срок как мэр Девеселу от партии социал-демократов (PSD). В начале сентября он заболел коронавирусом, а 17 сентября умер в больнице Бухареста.

У Алимана было двое живых соперников. Несмотря на это, люди все равно поддержали умершего мэра - за него отдали 1020 голосов из 1600.

После убедительной победы избиратели посетили его могилу, чтобы поздравить мэра и почтить его память. 

Теперь выборы городского головы будут проводить повторно. До этого обязанности будет исполнять заместитель мэра.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги