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Сегодня, 28 сентября, Национальный антарктический научный центр МОН объявил конкурс по отбору команды 26-й Украинской антарктической экспедиции, сообщает пресс-служба Минобразования.

Победители будут проводить научные исследования и будут обеспечивать жизнедеятельность станции «Академик Вернадский» в Антарктиде с весны 2021-го до весны 2022-го года. Документы принимают до 12 октября 2020 года.

Традиционно к 26-й УАЭ будут отбирать 12 участников. Кроме 7 ученых, которые будут работать в сфере исследований геологических и геофизических наук, физических наук и науки о жизни, в экспедицию также ищут врача, повара, дизелиста-электрика, системного механика и системного администратора связи.

«26-я Украинская антарктическая экспедиция является своего рода юбилейной, ведь в 2021-м мы будем отмечать 25 лет со времени поднятия флага Украины на бывшей британской станции «Фарадей», которая теперь называется «Академик Вернадский». Из-за пандемии COVID-19 при отборе будущих полярников и полярниц особое внимание будет уделяться физическому и психологическому здоровью кандидатов», - отметил директор НАНЦ Евгений Дикий.

В общем отбор будет проходить в 4 этапа:

  • подачи документов на рассмотрение - до 12 октября 2020 включительно;
  • представления дополнительных документов в случае прохождения предварительного отбора - до 26 октября 2020 включительно;
  • профессионального собеседования, медицинской комиссия и психологического тестирования;
  • коллективный тренинг для тех, кто предварительно пройдет отбор в экспедиции.
ForUm

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