Мэр Киева Виталий Кличко выразил соболезнования по поводу смерти Ивана Салия – первого председателя Киевской городской государственной администрации независимой Украины. Об этом он сказал в ходе онлайн пресс-конференции.

«Хочу выразить соболезнования родным и близким Ивана Салия. Его не стало 26 сентября. Он был первым председателем Киевской городской государственной администрации – с 1992 по 1993 годы. Впоследствии дважды занимал должность заместителя председателя КГГА, был заместителем министра транспорта Украины, депутатом Верховной Рады I и III созывов», - сказал Кличко.

Он отметил, что в последнее время Иван Салий был председателем Всеукраинского союза производителей строительных материалов и изделий и много сделал для проведения реформ в строительстве и для улучшения бизнес-климата в отрасли для украинских производителей.

«Я хорошо знал Ивана Николаевича. Мы общались, он всегда давал советы. Всегда был бодрым и жизнерадостным. Светлая память...», - сказал Кличко.