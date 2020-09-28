также в разделеСтолица
В Киеве на карантине – 290 классов и 23 группы в детсадах 11
Житель Донетчины убил мужчину в Киеве, чтобы завладеть его квартирой 35
В киевских больницах с COVID-19 – 1150 пациентов, 258 в тяжелом состоянии 13
В Киеве – 328 случаев COVID-19 за сутки 11
За сутки коронавирусом заболели 323 киевлянина 12
В Киеве ожидаются сильные порывы ветра 13
Новый антирекорд по коронавирусу установлен в Киеве 19
Коронавирусом заболели еще 380 жителей столицы 23
В Киеве возле Олимпийского колледжа произошли столкновения, есть пострадавшие 24
Коронавирусом заболели еще 330 жителей столицы 19
Американские конвертопланы совершили полет над Киевом 51
В Киеве зафиксировано 307 новых случаев COVID-19 97
В Госпродпотребслужбе считают, что Киев останется в «оранжевой» зоне до марта 12
Разумков: Рада не примет закон о столице до выборов 15
В киевской COVID-больнице двое мужчин покончили жизнь самоубийством 36
В Киеве за убийство собаки судили мужчину 12
Мужчина с помощью квадрокоптера пытался перебросить наркотики в СИЗО 28
Спасатели третий день тушат свалку в Киеве 17

Мэр Киева Виталий Кличко выразил соболезнования по поводу смерти Ивана Салия – первого председателя Киевской городской государственной администрации независимой Украины. Об этом он сказал в ходе онлайн пресс-конференции.

«Хочу выразить соболезнования родным и близким Ивана Салия. Его не стало 26 сентября. Он был первым председателем Киевской городской государственной администрации – с 1992 по 1993 годы. Впоследствии дважды занимал должность заместителя председателя КГГА, был заместителем министра транспорта Украины, депутатом Верховной Рады I и III созывов», - сказал Кличко.

Он отметил, что в последнее время Иван Салий был председателем Всеукраинского союза производителей строительных материалов и изделий и много сделал для проведения реформ в строительстве и для улучшения бизнес-климата в отрасли для украинских производителей.

«Я хорошо знал Ивана Николаевича. Мы общались, он всегда давал советы. Всегда был бодрым и жизнерадостным. Светлая память...», - сказал Кличко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги