Французский телеканал ARTE в инфографике о международно-правовой ситуации относительно АР Крым показал оккупированный украинский полуостров как часть территории РФ.

Об этом говорится в еженедельном выпуске Le Dessous des cartes («С открытыми картами») телеканала ARTE, посвященном геополитической ситуации вокруг Черного и Азовского морей, а также относительно оккупированного Россией Крыма, сообщает Укринформ.

В программе ведущая объясняет, что Крым был аннексирован Россией в 2014 году, отмечая, что это был «русскоязычный регион Украины». При этом Крым на обнародованных телеканалом картах появляется трижды в разных вариантах, но в одной презентации не показана безоговорочная, согласно международному праву и международно признанным границам, принадлежность полуострова Украине.

На одной инфографике карта Украины представлена ​​без Крыма. На другой полуостров показан как заштрихованный, то есть как аннексированная, спорная территория. В третьем варианте Крым выделен красным как военная база РФ.

Акцентируя на аннексии Крыма Россией, информируя о международных санкциях, введенных против Москвы за временную оккупацию полуострова, телеканал в то же время забыл проинформировать зрителей, что эта противоправная аннексия не признана ни Францией, ни Евросоюзом, и что полуостров остается неотъемлемой частью территории Украины.