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Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении заведующего сектором по вопросам предотвращения и выявления коррупции Главного управления ГНС в Закарпатской области. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

Досудебным расследования установлено, что должностное лицо требовало и получило 1000 долларов США за неналожение штрафных санкций на предприятие, которое занимается строительством жилых и нежилых зданий.

25 мая 2020 сотрудника ГНС задержали во время получения неправомерной выгоды в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Таким образом, чиновник обвиняется в получении неправомерной выгоды, соединенного с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

25 сентября 2020 обвинительный акт направлен в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
ForUm

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