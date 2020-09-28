В столице увеличивается количество детей, болеющих коронавирусом, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Хочу отметить, что в столице увеличивается количество детей, страдающих коронавирусом. Всего за весь период заболели 1592 ребенка. 674 из них (это более 42%) заболели только за последние 4 недели, - сообщил мэр. - Болеют в Киеве и младенцы, и дети. Самому младшему из инфицированных жителей столицы на момент выявления болезни было всего несколько дней. Больше всего болеют дети в возрасте от 5-ти до 14-ти лет».

Он также отметил, что количество больных детей увеличилось в том числе и с началом нового учебного года.

«Подчеркну: город контролирует соблюдение санитарных норм в учебных заведениях. Школы и садики работают сегодня по четко определенному регламенту. Учреждения или отдельные классы и группы, где обнаружили больных, закрывают на карантин. На сегодня в столице закрыты на карантин 6 школ – из-за заболевания учителей. На самоизоляцию и дистанционное обучение перевели в общем 290 классов в 126-ти школах города. - Там, где болеют ученики», - сообщил Кличко.

Всего обнаружили 346 больных школьников и 190 педагогов.

В детских садах временно закрыты 23 группы. Три детсада – на карантине, в Печерском, Святошинском и Деснянском районах.

Мэр отметил, что хотя дети болеют в более легкой форме и среди них - немного госпитализированных - они являются распространителями инфекции и могут заразить и родных в семьях, и ровесников, с которыми общаются.