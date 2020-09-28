также в разделеСтолица
Умер первый глава КГГА Иван Салий
Житель Донетчины убил мужчину в Киеве, чтобы завладеть его квартирой 35
В киевских больницах с COVID-19 – 1150 пациентов, 258 в тяжелом состоянии 13
В Киеве – 328 случаев COVID-19 за сутки 11
За сутки коронавирусом заболели 323 киевлянина 12
В Киеве ожидаются сильные порывы ветра 13
Новый антирекорд по коронавирусу установлен в Киеве 19
Коронавирусом заболели еще 380 жителей столицы 23
В Киеве возле Олимпийского колледжа произошли столкновения, есть пострадавшие 24
Коронавирусом заболели еще 330 жителей столицы 19
Американские конвертопланы совершили полет над Киевом 51
В Киеве зафиксировано 307 новых случаев COVID-19 97
В Госпродпотребслужбе считают, что Киев останется в «оранжевой» зоне до марта 12
Разумков: Рада не примет закон о столице до выборов 15
В киевской COVID-больнице двое мужчин покончили жизнь самоубийством 36
В Киеве за убийство собаки судили мужчину 12
Мужчина с помощью квадрокоптера пытался перебросить наркотики в СИЗО 28
Спасатели третий день тушат свалку в Киеве 17

В столице увеличивается количество детей, болеющих коронавирусом, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Хочу отметить, что в столице увеличивается количество детей, страдающих коронавирусом. Всего за весь период заболели 1592 ребенка. 674 из них (это более 42%) заболели только за последние 4 недели, - сообщил мэр. - Болеют в Киеве и младенцы, и дети. Самому младшему из инфицированных жителей столицы на момент выявления болезни было всего несколько дней. Больше всего болеют дети в возрасте от 5-ти до 14-ти лет».

Он также отметил, что количество больных детей увеличилось в том числе и с началом нового учебного года.

«Подчеркну: город контролирует соблюдение санитарных норм в учебных заведениях. Школы и садики работают сегодня по четко определенному регламенту. Учреждения или отдельные классы и группы, где обнаружили больных, закрывают на карантин. На сегодня в столице закрыты на карантин 6 школ – из-за заболевания учителей. На самоизоляцию и дистанционное обучение перевели в общем 290 классов в 126-ти школах города. - Там, где болеют ученики», - сообщил Кличко.

Всего обнаружили 346 больных школьников и 190 педагогов.

В детских садах временно закрыты 23 группы. Три детсада – на карантине, в Печерском, Святошинском и Деснянском районах.

Мэр отметил, что хотя дети болеют в более легкой форме и среди них - немного госпитализированных - они являются распространителями инфекции и могут заразить и родных в семьях, и ровесников, с которыми общаются.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги