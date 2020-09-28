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В медучреждениях Киева сегодня лечатся 1150 больных коронавирусом, 258 пациентов – в тяжелом состоянии. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

«Не уменьшается количество больных COVID-19, которые нуждаются в госпитализации. Сегодня в стационарах медучреждений лечатся 1150 больных коронавирусом. Из них 22 ребенка. 258 пациентов - в тяжелом состоянии. 350 получают кислородную поддержку. 22 больных - под аппаратами ИВЛ», - сообщил Кличко.

Еще 130 пациентов – в больницах с подозрением на коронавирус. 509 больных находятся в стационарах с воспалением легких.

Напомним, подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 22 143, за последние сутки – 328.
ForUm

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